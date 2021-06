Linke ruft auf Parteitag zur Geschlossenheit auf

Spahn will Gesundheitsschutz bei Hitzewellen verbessern

Berlin: Mit Tageshöchstwerten von 36,2 Grad waren Bernburg an der Saale in Sachsen-Anhalt und Waghäusel-Kirrlach in Baden-Württemberg gestern die heißesten Orte in Deutschland. Für heute werden neue Rekordstände erwartet. Bundesgesundheitsminister Spahn hat angekündigt, den Gesundheitsschutz bei solchen Hitzewellen zu verbessern. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, im Zuge des Klimawandels steige auch die Zahl der Hitzetoten. Krankenhäuser und Pflegeheime müssten so umgebaut werden, dass die Räume nicht mehr überhitzen könnten. Darüber will Spahn mit den Ländern sprechen. Die Stiftung Patientenschutz ist allerdings skeptisch. Vorstand Brysch sagte, die Länder kämen ihrem Grundbedarf an Bau- und Sanierungsmaßnahmen seit Jahren nicht nach. Deshalb habe Spahns Vorschlag keine Chance auf eine Umsetzung.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.06.2021 11:45 Uhr