Linke nominiert Sozialmediziner für Amt des Bundespräsidenten

Nachrichtenarchiv - 10.01.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Linke will den Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert als Kandidaten in die Wahl des Bundespräsidenten schicken. Das hat ein Sprecher der Partei am Abend bestätigt. Trabert soll gegen Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier antreten. Dieser kann aber mit einer breiten Mehrheit für seine Wiederwahl rechnen. Trabert erklärte der Süddeutschen Zeitung, er wolle seine Kandidatur nutzen, um auf die Armut und soziale Ungerechtigkeit im Land hinzuweisen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.01.2022 03:00 Uhr