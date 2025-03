Linke lehnt gemeinsamen Antrag mit AfD ab

Berlin: Die AfD will erreichen, dass das Parlament schon in den nächsten Tagen in seiner neuen Zusammensetzung zusammentritt. Das würde eine Sondersitzung des alten Bundestags und damit den Beschluss des Finanzpakets unmöglich machen. Allerdings bräuchte die AfD dazu die Unterstützung der Linken. Diese lehnt das aber ab. Man arbeite weder in dieser noch in einer anderen Frage mit der AfD zusammen, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, Görke, der Nachrichtenagentur Reuters. Vorher hatten bereits beide Parteien unabhängig voneinander gegen die Sondersitzung des Bundestags geklagt. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Anträge aber zurückgewiesen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2025 08:30 Uhr