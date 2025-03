Linke lehnt gemeinsamen Antrag mit AfD ab

Berlin: Die Fraktion der Linken hat einen gemeinsamen Antrag mit der AfD abgelehnt, gemeinsam die Einberufung des neuen Bundestages zu beantragen. Der Parlamentarische Geschäftsführer, Görke, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die Linke arbeite weder in dieser noch in anderen Fragen mit der AfD zusammen. Der AfD-Abgeordnete Brandner hatte dazu aufgefordert, eine Grundgesetzänderung durch den alten Bundestag gemeinsam zu verhindern. Beide Parteien waren vorher mit ihren jeweiligen Anträgen gegen die Abstimmung im Bundestag in seiner alten Zusammensetzung vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2025 06:00 Uhr