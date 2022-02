Linke kritisiert Habeck-Vorstoß für flexibles Renteneintrittsalter

Putin erkennt Donezk und Luhansk als unabhängig an

Moskau: Die Russland-Ukraine-Krise spitzt sich weiter zu. Kremlchef Putin hat am Abend die pro-russischen Gebiete im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten anerkannt. Nach einer fast einstündigen Fernsehansprache unterzeichnete er ein entsprechendes Dekret und schloss mit den beiden Regionen darüber hinaus ein Abkommen über "Freundschaft und Beistand". Damit kann Moskau den Separatisten auch militärisch zu Seite stehen. Begründet hat Putin den Schritt mit einer Bedrohung durch die Ukraine und den Westen. Kiew arbeite an eigenen Atomwaffen. Und die Regierung in Washington igoniere die Sicherheitsbedürfnisse Moskaus und plane einen NATO-Beitritt der Ukraine. Zugleich sprach er von Massenverbrechen an russischstämmigen Menschen in der Ostukraine, ohne dafür Belege zu liefern.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.02.2022 22:15 Uhr