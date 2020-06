Linke kritisiert geplante Staatshilfen für Lufthansa

Nachrichtenarchiv - 11.06.2020 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts des drohenden Stellenabbaus bei der Lufthansa hat die Linke die geplanten Staatshilfen für die Fluggesellschaft scharf kritisiert. Parteichef Riexinger bezeichnete sie auf Twitter als einen einzigen Skandal. Er warf der Regierung vor, neun Milliarden Euro in ein Unternehmen zu stecken, das vier Milliarden Euro wert sei - und dabei noch auf jede Mitsprache zu verzichten. Die Lufthansa verhandelt mit den Gewerkschaften derzeit über ein Sparpaket. Die Airline geht davon aus, dass sie nach der Corona-Krise rund hundert Flugzeuge weniger haben wird. Entsprechend weniger Personal werde deshalb benötigt. Rechnerisch ist weltweit die Rede von 22.000 Vollzeitstellen. Da viele Beschäftigte in Teilzeit arbeiten, wären sogar 26.000 Menschen betroffen. In Deutschland betrifft das ungefahr 11.000 Lufthansamitarbeiter.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.06.2020 12:15 Uhr