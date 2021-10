Linke kritisiert Afghanistan-Bilanz der Bundesregierung als Schönfärberei

Strenges Abtreibungsgesetz in Texas vorläufig wieder in Kraft

New Orleans: Ein Berufungsgericht hat das extrem strenge Abtreibungsgesetz im US-Bundesstaat Texas vorläufig wieder in Kraft gesetzt. Erst am Mittwoch hatte ein Richter einer Klage der Regierung von Präsident Biden stattgegeben und das Gesetz gestoppt. Nun hatte die Berufung des Staates Texas Erfolg. Das sogenannte Herzschlag-Gesetz ist seit Anfang September in Kraft und untersagt die meisten Schwangerschaftsabbrüche, da Abtreibungen verboten werden, sobald ein Herzschlag des Fötus festgestellt wird. Das kann schon in der sechsten Schwangerschaftswoche der Fall sein. Das Berufungsgericht in New Orleans hat nun die US-Regierung aufgefordert, bis Dienstag zu reagieren während der Einspruch des Bundesstaats Texas weiter geprüft wird. Der Streit könnte am Ende vom Obersten Gerichtshof der USA entschieden werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.10.2021 12:45 Uhr