Linke fordert auf Parteitag Mindestlohn von 15 Euro

Augsburg: Die Linke hat auf ihrem Parteitag eine deutliche Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns gefordert. Die Delegierten beschlossen eine Zielmarke von 15 Euro pro Stunde - das ist noch einmal ein Euro mehr als bisher angestrebt. Außerdem solle der Mindestlohn automatisch an die Inflation angepasst werden. Derzeit liegt die gesetzliche Lohnuntergrenze bei zwölf Euro, sie steigt ab Januar um 41 Cent und ein Jahr später noch einmal um den gleichen Betrag. Die Linke versucht in Augsburg einen Neuanfang nach der Abspaltung der Gruppe um Sahra Wagenknecht. Parteichefin Wissler erklärte, man wolle ein neues Kapitel aufschlagen und - so wörtlich - "denen eine Stimme geben, die viel zu wenig gehört werden." Dazu müsse sich die Linke erneuern, öffnen und verändern. Bei dem Parteitag sollen außerdem die Spitzenkandidaten für die Europawahl gekürt werden - neben Co-Parteichef Schirdewan ist dafür die Flüchtlingsaktivistin Carola Rackete aufgestellt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.11.2023 12:45 Uhr