Linke fordern Preisdeckel für Grundnahrungsmitteln

Nachrichtenarchiv - 04.07.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die neuen Parteichefs der Linken fordern angesichts der hohen Lebensmittelpreise einen Preisdeckel für Grundnahrungsmittel. Der Staat müsse eingreifen, wenn die Preissteigerung bei den Nahungsmitteln so enorm sei, sagten Wissler und Schirdewan der "Süddeutschen Zeitung". Außerdem plädierten sie dafür, Spekulationen auf steigende oder fallende Nahrungsmittelpreise zu verbieten. Essen gehöre auf die Tische und nicht an die Börse, so Schirdewan.

