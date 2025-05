Linke diskutiert über künftige Ausrichtung

In Chemnitz läuft der Parteitag der Linken: Zum Auftakt ist Fraktionschefin Reichinnek hart mit dem Koalitionsvertrag der schwarz-roten Bundesregierung ins Gericht gegangen. Einen Vertrag der sozialen Kälte nannte sie ihn. Daher brauche Deutschland mit der Linken eine Partei, die kompromisslos an der Seite derer steht, die sich die Miete kaum noch leisten könnten und gerade noch so über die Runden kämen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.05.2025 18:45 Uhr