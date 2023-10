Linke bereitet sich auf "Bündnis Sarah Wagenknecht" vor

Berlin: Der Vorstand der Linken droht damit, alle Parteimitglieder auszuschließen, die sich am geplanten "Bündnis Sahra Wagenknecht" beteiligen. Das geht aus einem Fünf-Punkte-Plan hervor, der dem ARD-Haupstadtstudio vorliegt. Außerdem sollen alle, die die Linke verlassen, auch ihre Mandate zurückgeben. Wagenknecht selbst hat das bereits abgelehnt. Am Vormittag will sie die Gründung ihres Vereins offiziell bekanntgeben. Er soll Grundlage für eine neue Partei sein.

