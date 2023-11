Linke berät über Europawahlprogramm und Spitzenkandidaten

Augsburg: Die Linke berät auf ihrem Bundesparteitag über ihr Europawahlprogramm und die Spitzenkandidaten. Die Delegierten haben bereits beschlossen, mit der Forderung nach einem Mindestlohn von 15 Euro und einem automatischen Inflationsausgleich in den Wahlkampf im kommenden Jahr zu gehen. Tatsächlich steigt der Mindestlohn im kommenden Jahr nur auf 12 Euro 41. Als Spitzenkandidaten für die Europawahl hat die Linken-Führung Co-Parteichef Schirdewan vorgesehen, gefolgt von der parteilosen Flüchtlingsaktivistin Rackete. Auch der parteilose Sozialmediziner Trabert soll auf einen vorderen Platz gewählt werden. Er begründete seine Kandidatur am Rande des Parteitags damit, dass sich politische Entscheidungsträger weit von der Lebensrealität vieler Menschen entfernt hätten. Die Linke muss sich in Augsburg neu aufstellen. Nach dem Austritt zahlreicher Abgeordneter hat sie ihren Fraktionsstatus verloren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.11.2023 13:45 Uhr