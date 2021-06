Linke beklagt "kalte Politik" der Bundesregierung

Nachrichtenarchiv - 19.06.2021 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Linke hat am Vormittag mit ihrem Online-Parteitag zur Bundestagswahl begonnen. Das Wahlprogramm setzt den Schwerpunkt auf soziale Themen. Linken-Chefin Hennig-Wellsow sagte in ihrer Rede, sie spüre den Ärger und die Wut über die kalte Politik der Bundesregierung. Es gebe Millionen Menschen, die nicht von der Politik profitieren, sondern in Armut leben müssten. Die Linke wolle das ändern. Die Partei fordert unter anderem eine Mindestrente von 1.200 Euro, eine Abschaffung der Schuldenbremse, kostenlose öffentliche Verkehrsmittel und eine Vermögensabgabe. Spitzenkandidat Bartsch hatte sich zuversichtlich gezeigt, dass von dem Parteitag eine Dynamik ausgehen werde, die in einem zweistelligen Wahlergebnis im Herbst mündet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.06.2021 11:45 Uhr