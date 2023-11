Linke beendet Europaparteitag in Augsburg

Augsburg: Nach der Abspaltung des Wagenknecht-Lagers rüstet sich die Linke für das Wahljahr 2024. Zum Abschluss ihres Bundesparteitags in Augsburg will die Partei noch 20 Kandidatinnen und Kandidaten für die Europawahl im Juni bestimmen. Das Spitzenteam um Parteichef Schirdewan und die parteilosen Carola Rackete haben die Delegierten schon gestern Abend gewählt. Beschlossen wurde auch das Programm für die Europawahl. Im Mittelpunkt stehen die Themen soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz, Frieden und Mitbestimmung. Mit Blick auf die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im September will sich die Linke auf ihre Stärken besinnen. Noch-Fraktionschef Bartsch sagte, die Partei wolle Anwalt der Ostdeutschen beim Thema Lohnangleichung und bei anderen Fragen bleiben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.11.2023 13:30 Uhr