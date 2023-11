Linke beendet Europaparteitag in Augsburg

Augsburg: Die Linke schließt heute ihren Europaparteitag ab. Zuvor werden noch weitere Kandidatinnen und Kandidaten für die Liste zur Europawahl gekürt. Gestern hat die Partei ihr Programm für die Wahl am 9. Juni beschlossen. Im Mittelpunkt stehen die Themen soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz, Frieden und Mitbestimmung. Der dreitägige Kongress in Augsburg steht unter dem Eindruck der Abspaltung des Lagers um Sahra Wagenknecht. Nach dem Austritt mehrerer Delegierter blieben auf dem Parteitag etliche Plätze leer. Wagenknecht will Anfang des Jahres eine neue Partei gründen. Die Vorsitzenden Wissler und Schirdewan riefen die Linke zum Neuanfang auf.

