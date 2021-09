Lindy Ave holt bei Paralympics Gold über 400 Meter

Das Wetter in Bayern: Sonnig bei 22 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonnig mit wenigen Quellwolken, Höchsttemperaturen 22 bis 26 Grad. In der Nacht klar, später örtlich Nebel, Tiefstwerte um 13 bis 7 Grad. Die Aussichten: Morgen und am Montag nach örtlichem Frühnebel sonnig oder höchstens leicht bewölkt, am Dienstag Sonne und Wolken. Höchstwerte 22 bis 27 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.09.2021 14:45 Uhr