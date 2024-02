Lindners Vorschlag zu Sozialausgaben sorgt für Diskussion

Berlin: In Deutschland wird über die Höhe von Sozialleistungen diskutiert. Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Fahimi hat davor gewarnt, hierbei zu sparen, um Finanzlöcher im Bundeshaushalt zu stopfen. Die Sozialausgaben in Deutschland seien weder im internationalen noch im historischen Vergleich besonders hoch, sagte Fahimi der "Bild"-Zeitung. Man müsse stattdessen an die Schuldenbremse ran. Ähnlich äußerten sich SPD-Fraktionschef Mützenich und Außenministerin Baerbock von den Grünen. Finanzminister Lindner von der FDP hatte wegen knapper Kassen angeregt, Sozialausgaben und Subventionen für mehrere Jahre einzufrieren, um mehr Geld in Verteidigung stecken zu können.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.02.2024 01:00 Uhr