Lindner zweifelt an Habecks geplanten Investitionsfonds

New York: Finanzminister Lindner sieht den Vorschlag seines Kabinettskollegen Habeck für einen staatlichen Investitionsfonds für Unternehmen skeptisch. Am Rande eines Besuchs in New York bezweifelte der FDP-Chef, dass der Plan des Wirtschaftsministers in Einklang mit europäischem Beihilferecht und Fiskalregeln zu bringen ist. Außerdem ist laut Lindner die Finanzierung der Milliardenausgaben völlig ungeklärt. Habeck hatte vorgeschlagen, dass im Kampf gegen die Wirtschaftsflaute Unternehmen zehn Prozent aller Investitionen vom Staat erstattet bekommen sollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2024 00:00 Uhr