Lindner zweifelt am Kohleausstieg bis 2030

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner hält den bis 2030 angestrebten Kohleausstieg für nicht realistisch. Solange nicht klar sei, dass Energie verfügbar und bezahlbar ist, solle man die Träume von einem Ausstieg aus dem Kohlestrom 2030 beenden, sagte Lindner dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Da die in Deutschland eingesparten CO2-Emissionen nach europäischen Regeln in anderen EU-Ländern ausgestoßen werden dürften, würde der vorgezogene Ausstieg fürs Klima ohnehin nichts bringen, so Lindner weiter. Er begrüße, dass Wirtschaftsminister Habeck die Energiepreise zum Thema mache. Mit Blick auf den von vielen geforderten staatlich bezuschussten Industriestrompreis meinte der FDP-Chef aber, man sichere die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft nicht mit Subventionen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2023 09:00 Uhr