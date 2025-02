Lindner zieht sich aus Politik zurück

FDP-Chef Lindner zieht sich aus der aktiven Politik zurück: Nach dem Ausscheiden der Liberalen aus dem Bundestag will Lindner seine Ämter in der Partei aufgeben. AfD-Chefin Weidel betonte, ihre Partei wäre bereit, mit der Union zusammenzuarbeiten. Die AfD ist in allen fünf ostdeutschen Ländern stärkste Kraft geworden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.02.2025 11:15 Uhr