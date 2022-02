Lindner zeigt sich offen für höhere Pendlerpauschale

Biden droht in Ukraine-Krise mit Aus für Nordstream 2

Washington: Für den Fall eines russischen Angriffs auf die Ukraine hat US-Präsident Biden der Regierung in Moskau harte Konsequenzen angedroht. Nach dem Gespräch mit Bundeskanzler Scholz sagte er, falls Russland in die Ulraine einmarschiere, sei dies das Ende der Ostseepipeline Nordstream 2. Scholz versicherte bei seinem Antrittsbesuch in den USA, man werde alle Sanktionsschritte bei einer Eskalation gemeinsam gehen. Er sehe in dem Konflikt eine "ernsthafte Gefährdung der Sicherheit in Europa". Wichtig sei im Moment eine gemeinsame Antwort der Bündnispartner, also der USA, Europa und der NATO. Der US-Präsident würdigte Deutschland im Anschluss an das Gepräch im "Oval Office" als verlässlichen Partner in der Ukraine-Krise. Es sei nicht nötig, Vertrauen zurückzugewinnen - an der Partnerschaft Deutschlands mit den Vereinigten Staaten gebe es keinen Zweifel, so Biden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2022 08:00 Uhr