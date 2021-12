Lindner wirbt um Zustimmung für den Ampel-Vertrag

Aiwanger will 2G-Regel im Handel für einige Tage beobachten

München: Der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger hält die Einführung der 2G-Regel im Handel weiterhin für fragwürdig. Nach seiner Ansicht schieße man damit über das Ziel hinaus, so der Chef der Freien Wähler im BR. Bayern habe sich in Berlin nicht für diese Bestimmung eingesetzt, die Mehrheit der Ministerpräsidenten habe das aber anders gesehen. Laut Aiwanger muss man nun einige Tage beobachten, wie sich das auswirkt. - Der Handelsverband Deutschland kommt in seiner Bewertung des zweiten Advents-Wochenendes zu dem Fazit, dass die Corona-Regeln zu erheblichen Einbußen geführt haben. Der Verband spricht wörtlich von einer "dramatischen Zäsur im Weihnachtsgeschäft". In Bayern soll die 2G-Regel für Geschäfte des nicht-täglichen Bedarfs am Mittwoch kommen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.12.2021 13:30 Uhr