Lindner wirbt um Zustimmung des FDP-Parteitags zum Koalitionsvertrag

05.12.2021 13:00 Uhr

Berlin: FDP-Chef Lindner hat an die Delegierten eines Sonderparteitages appelliert, dem Koalitionsvertrag für eine künftige Ampel-Regierung zuzustimmen. Es liege ein Vertrag vor, bei dem sich SPD, Grüne und FDP nicht begrenzt, sondern erweitert und ergänzt hätten. Er bringe eine neue Politik, die mehr Fortschritt wagen wolle, sagte Lindner. Nun könne mit der FDP eine Regierung der Mitte gebildet werden. Lindner dankte explizit dem wohl künftigen SPD-Kanzler Scholz, der die Verhandlungen "mit großen Geschick" geleitet habe. Ein Sonderparteitag der SPD hatte den Ampel-Koalitionsvertrag schon gestern mit fast 99-prozentiger Zustimmung gebilligt. Bei den Grünen läuft eine Mitgliederbefragung, deren Ergebnis morgen bekanntgegeben werden soll. Am Dienstag soll der Koalitionsvertrag unterschrieben und am Mittwoch Olaf Scholz zum Kanzler gewählt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2021 13:00 Uhr