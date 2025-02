Lindner wirbt für Koalition mit der Union

Berlin: FDP-Chef Lindner hat sich ein weiteres Mal für eine Koalition mit der Union stark gemacht. In der ARD sagte Lindner, schwarz-gelb wäre für das Land das Beste. Er hält aber auch eine sogenannte Deutschlandkoalition für realistisch, also ein Bündnis aus Union, FDP und SPD. Die Sozialdemokraten seien aber kein Wunschpartner, so Lindner. Auf einem Parteitag in Potsdam hatte die FDP zuvor ein Bündnis mit den Grünen in einem Wahlaufruf ausgeschlossen. Die Umfragen sehen die Liberalen zwei Wochen vor der Bundestagswahl unter der Fünf-Prozent-Hürde

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2025 02:00 Uhr