Lindner wirbt bei FDP-Parteitag für Corona-Politik mit Augenmaß

Nachrichtenarchiv - 05.12.2021 12:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: FDP-Chef Lindner hat in seiner Rede auf dem Sonderparteitag Fehleinschätzungen in der Corona-Krise eingeräumt. Man habe nicht gedacht, noch einmal einen Online-Parteitag abhalten zu müssen, so Lindner. Nun sei er doch nötig geworden. Das zeige, dass das Virus schwer berechenbar ist. Lindner mahnte, auch in der Corona-Bekämpfung die Balance zwischen Freiheit und Gesundheitsschutz zu wahren. Nach seinen Worten wird es mit der FDP in der Regierung keinen Lockdown und keine unangemessenen Freiheits-Einschränkungen mehr geben. - Die Liberalen wollen auf ihrem Parteitag über den Koalitionsvertrag mit SPD und Grünen abstimmen. Mit einer deutlichen Zustimmung wird gerechnet. Der designierte Bundesjustizminister Buschmann sagte, es handle sich um einen "gut ausbalancierten Koalitionsvertrag, in dem sich alle drei Parteien wiederfinden".

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.12.2021 12:30 Uhr