Lindner will Unternehmen offenbar stärker entlasten als geplant

Berlin: Finanzminister Lindner will die Unternehmen in Deutschland offenbar stärker entlasten als bislang geplant. Das geht aus einem überarbeiteten Gesetzentwurf aus dem Finanzministerium hervor, aus dem die Nachrichtenagentur Reuters zitiert. Demnach soll die Entlastung in den Jahren 2025, 26 und 27 höher ausfallen als im ersten Gesetzentwurf vom Juli vorgesehen. Damals war von einem maximalen Entlastungsvolumen von 6,3 Milliarden Euro pro Jahr die Rede. Nur im Jahr 2028 würde es laut neuem Entwurf eine wesentlich geringere Entlastung geben, weil einige Maßnahmen zeitlich befristet seien. Kernelement ist eine Prämie für Investitionen in den Klimaschutz. Der Entwurf für das sogenannte "Wachstumschancengesetz" ist in der Regierung noch nicht endgültig abgestimmt, könnte aber schon morgen bei der Sitzung des Bundeskabinetts behandelt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2023 19:00 Uhr