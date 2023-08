Lindner will Ukraine beim Werben um Investitionen helfen

Kiew: Bundesfinanzminister Lindner ist zu seinem ersten Besuch in der Ukraine seit Beginn des Krieges eingetroffen. Bei seiner Ankunft am Kiewer Bahnhof sagte der FDP-Chef, er wolle der Ukraine beim Werben um Investoren helfen. Nach Lindners Worten geht es zudem um Kooperationen etwa in der Verwaltung oder beim Zoll. Deutschland hat die Ukraine dem Minister zufolge bisher mit Hilfen im Wert von 22 Milliarden Euro unterstützt. Überschattet wird der Besuch von der Debatte über eine Lieferung von Taurus- Marschflugkörpern aus Deutschland. Gestern hatte sich Kanzler Scholz zurückhaltend dazu geäußert. Für die Lieferung der Marschflugkörper werben in der Ampel-Koalition auch Politiker von Grünen und FDP. Der CDU-Außenpolitiker Röttgen sagte den Funke-Zeitungen, der Ukraine diese Unterstützung zu verweigern, sei verantwortungslos.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.08.2023 09:15 Uhr