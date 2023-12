Lindner will Teilreform der Schuldenbremse erarbeiten

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner will die Schuldenbremse nächstes Jahr offenbar teilweise reformieren. Geplant ist nach seinen Worten, dass die Schuldenobergrenze stärker steigt, wenn sich das Land in einem Abschwung befindet; geht es wieder bergauf, soll das Geld zurückfließen. Über mehrere Jahre hinweg gesehen werde die mögliche Verschuldung nicht vergrößert, so der FDP-Chef. Die Teilreform wäre durch eine einfache Gesetzesänderung möglich - die Verfassung bliebe davon unberührt. Mit Blick auf die aktuellen Proteste gegen den geplanten Wegfall von Agrarsubventionen zeigte sich Lindner gesprächsbereit. Wenn man es vermeiden könnte, landwirtschaftliche Betriebe zu belasten, unterstütze er das gern. Bundeswirtschaftsminister Habeck verteidigte das Vorhaben dagegen und sprach von einer gemeinsamen Entscheidung im Sinne einer Gesamtlösung. Agrarminister Özdemir wiederum warnte vor einem Höfesterben ungeahnten Ausmaßes, sollten die Kürzungspläne umgesetzt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.12.2023 09:15 Uhr