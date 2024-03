Lindner will Steuerentlastung für Berufstätige

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner will Berufstätige noch in diesem Jahr steuerlich entlasten. Er begründete das damit, dass das Bürgergeld "massiv und überproportional" erhöht worden sei. Deshalb müsse jetzt auch die arbeitende Bevölkerung finanziell unterstützt werden. Erreichen will der FDP-Politiker das durch eine rückwirkende Erhöhung des Grundfreibetrags in der Lohn- und Einkommensteuer. Entsprechende Gesetze würden vorbereitet, so Lindner. Er stellte auch für 2025 und 2026 Veränderungen bei der Einkommenssteuer in Aussicht. Dann müsse erneut die sogenannte kalte Progression ausgeglichen werden. Das ist eine Art schleichende Steuererhöhung - wenn eine Gehaltserhöhung komplett durch die Inflation aufgefressen wird, aber dennoch zu einer höheren Besteuerung führt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2024 21:00 Uhr