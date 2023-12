Lindner will Schuldenbremse stärker an Konjunktur anpassen

Berlin: Finanzminister Lindner will die Schuldenbremse künftig flexibler handhaben. Im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte der FDP-Chef, bei einem Abschwung solle künftig eine höhere Verschuldung möglich sein, bei einem Aufschwung werde das Geld dann wieder eingesammelt. Über mehrere Jahre gesehen steige die Verschuldung damit nicht. Auch die derzeitige Schuldenbremse sieht Anpassungen an die Konjunktur vor, Lindner will aber die Schwankungsbreite verändern. Der Finanzminister kündigte an, im nächsten Jahr Details festzulegen. Für eine umfassende Reform der Schuldenbremse wäre eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag nötig. Die von Lindner beabsichtigte Anpassung der Schuldenbremse erfordert dagegen keine Grundgesetzänderung, da nur Ausführungsgesetze verändert werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.12.2023 08:15 Uhr