Lindner will Schuldenbremse nächstes Jahr reformieren

Berlin: In der Diskussion über die Haushaltspolitik hat Bundesfinanzminister Lindner nun doch Änderungen an der grundgesetzlich verankerten Schuldenbremse angekündigt. Er wolle die Höhe der möglichen Verschuldung besser an Konjunkturschwankungen anpassen, sagte der FDP-Chef dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Im Abschwung solle es dann mehr Spielraum für die Staatsverschuldung geben, im Aufschwung solle das Geld wieder eingesammelt werden, so Lindner. Über mehrere Jahre hinweg werde die mögliche Verschuldung nicht vergrößert. Eine klare Absage an eine Reform der Schuldenbremse kommt erneut von der CDU. Fraktionsvize Spahn übte darüber hinaus scharfe Kritik am Haushaltsentwurf für das kommende Jahr. Der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte er, die Ampel mache das Leben beim Heizen, Tanken, Essen und Fliegen teurer, unterm Strich um fast 20 Milliarden Euro. Das treffe Landwirte, Pendler und kleine und mittlere Einkommen, die von der Rekordinflation ohnehin am stärksten belastet seien, so Spahn.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.12.2023 07:15 Uhr