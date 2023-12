Lindner will Schuldenbremse 2024 wieder einhalten

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner hat den im Bundestag eingebrachten Nachtragshaushalt für das laufende Jahr verteidigt. Damit soll der Etat den richterlichen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts angepasst und die ausgezahlten Energiehilfen abgesichert werden. Für das kommende Jahr kündigte Lindner in der Bundestags-Debatte an, er wolle die Schuldenbremse wieder einhalten. Für die Haushaltsberatungen über den Etat 2024 erwartet der FDP-Politiker intensive Gespräche mit SPD und Grünen. Diese sollen nach Angaben einer Regierungssprecherin so schnell wie möglich abgeschlossen werden. In der Bundestagsdebatte kritisierte die Opposition die Haushaltspolitik der Regierung. Die Union rief die Koalition zum Sparen auf, etwa beim Bürgergeld. Die AfD sprach von einer weiterhin verfassungswidrigen Haushaltspolitik. Die Linke forderte eine Abschaffung der Schuldenbremse.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.12.2023 13:15 Uhr