Lindner will Reform des Strommarktes so schnell wie möglich

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner will, dass der Strommarkt so schnell wie möglich reformiert wird. Die Bundesregierung, der er selbst angehört, müsse sich mit größter Dringlichkeit den Strompreisen widmen, sagte er der "Bild am Sonntag". Ansonsten werde die Inflation immer stärker durch eine Stromkrise angetrieben. Hintergrund ist das derzeitige System des Strommarktes: Der Strom-Preis ist für alle Produzenten gleich und wird von denen vorgegeben, die die höchsten Produktionskosten haben - also den Gaskraftwerken. Weil Gas derzeit immer teurer wird, steigt auch der Preis für Strom. Gleichzeitig wächst die Gewinnmarge von Betreibern von Windrädern oder Solaranlagen, die kein teures Gas einkaufen müssen und deutlich billiger produzieren. Bundeswirtschaftsminister Habeck arbeitet derzeit an einer Reform dieses Systems.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2022 09:00 Uhr