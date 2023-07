Lindner will mehr Menschen in Arbeit bringen

Meldungsarchiv - 22.07.2023 12:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Mit Blick auf den Fachkräftemangel in Deutschland will Bundesfinanzminister Lindner mehr Menschen in Beschäftigung bringen. Konkret nannte er in den Funke-Zeitungen Frauen, Ältere und Sozialleistungsempfänger. So müsse man ungewollte Teilzeit überwinden, zum Beispiel durch bessere Kinderbetreuung. Menschen, die von Sozialleistungen lebten, müssten beispielsweise durch Mini- oder Midi-Jobs aktiviert werden. Zugleich regte Lindner an, Anreize für einen späteren Renteneintritt und eine Aufstockung von Teilzeitarbeit zu setzen. Kritisch äußerte sich der Finanzminister zu einer weiteren Verringerung der Arbeitszeit. Diskussionen über die Vier-Tage-Woche seien nicht hilfreich um das soziale Niveau und die Umweltstandards in Deutschland dauerhaft zu finanzieren.

