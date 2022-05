Lindner will hochverschuldete Kommunen entlasten

Ukraine meldet in der Nacht intensiven Beschuss

Kiew: In weiten Teilen der Ukraine ist in der Nacht Luftalarm ausgelöst worden. Betroffen waren nach ukrainischen Angaben die Hauptstadt Kiew und ihr Umland, Lwiw im Westen, Charkiw und Donezk im Osten, Odessa im Süden und weitere Gebiete. In Odessa waren nach Berichten von vor Ort Explosionen zu hören. Unklar ist, ob es sich um russische Raketentreffer handelte oder um Abwehrfeuer der ukrainischen Luftverteidigung. Auch in der Stadt Mykolajiw im Süden gab es Explosionen. In Mariupol sind nach Angaben der ukrainischen Regierung aus dem seit Wochen belagerten Stahlwerk alle Frauen, Kinder und älteren Menschen in Sicherheit gebracht worden. Das teilte Vize-Regierungschefin Wereschtschuk auf Telegram mit. Am Abend endete die von Russland zugesagte Waffenruhe für Mariupol. In dem Industriekomplex verschanzen sich jedoch weiterhin zahlreiche ukrainische Kämpfer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.05.2022 03:00 Uhr