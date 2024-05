Lindner will Haushalt im Juli durchs Kabinett bringen

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner hat gelassen auf die jüngste Steuerschätzung reagiert. Im ZDF sagte er am Abend, das Minus sei auch in dieser Größenordnung zu erwarten gewesen. Nach der aktuellen Prognose nehmen Bund, Länder und Kommunen im kommenden Jahr gut 995 Milliarden Euro ein, fast 22 Milliarden Euro weniger als bislang vorhergesagt. Das wirkt sich auch auf die Haushaltsplanung aus. Der Finanzminister zeigte sich dennoch zuversichtlich, dass das Bundeskabinett den Etat für 2025 im Juli verabschieden kann. Derzeit planen einige Ministerien noch mit deutlich mehr Geld, als ihnen Lindner zubilligen will.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.05.2024 02:00 Uhr