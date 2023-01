Lindner will FDP-Politik in der Koalition stärker durchsetzen

Nachrichtenarchiv - 06.01.2023 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: Die FDP will in der Regierungskoalition ihre Politik stärker durchsetzen. Das hat Partei-Chef Lindner auf dem Dreikönigstreffen der Liberalen angekündigt. Er setzt auf einen neuen Kurs in der Steuer- und Wirtschaftspolitik. Die Koalition müsse weniger auf Umverteilung setzen und mehr auf Wachstum - dafür nehme die FDP auch Konflikte mit den Regierungspartnern in Kauf, so Lindner. Eine Chance auf eine Wiederwahl habe die Ampel nur, wenn Deutschland auf die wirtschaftliche Erfolgsspur zurückkomme. Er wolle nach dem von zahlreichen Krisen geprägten vergangenen Jahr 2023 zum "Gestaltungsjahr" machen. Lindner räumte ein, dass den Liberalen die Regierungsbeteiligung nicht leicht fällt. Zugleich warnte er, niemand solle sich der Illusion hingeben, dass mit der Union zu regieren einfacher wäre.

