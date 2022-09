Lindner will drei Atomkraftwerke am Netz lassen

Nachrichtenarchiv - 21.09.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Bundesregierung gibt es offenbar Streit über den Umgang mit der Atomkraft. FDP-Chef Lindner sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" , die drei sicheren Kernkraftwerke müssten weiterlaufen. Auch Kohlekraftwerke sollen laut Lindner weiter betrieben werden. Zur Begründung sagte der Finanzminister, es sei unabdingbar, die Kapazitäten am Strommarkt zu erhöhen und so die galoppierenden Preise zu senken. Mit der von Wirtschaftsminister Habeck vorgeschlagenen Lösung, lediglich zwei Atom-Kraftwerke als Reserve vorzuhalten, gebe er sich nicht zufrieden. Eine abschließende Entscheidung dazu gebe es in der Bundesregierung noch nicht, betonte Lindner.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.09.2022 02:00 Uhr