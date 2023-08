Lindner will Debatte über Sinnhaftigkeit der Kindergrundsicherung

Berlin: Der Streit über die Kindergrundsicherung geht weiter: Bundesfinanzminister Lindner und mehrere FDP-Politiker haben ihre Kritik am Vorhaben der grünen Bundesfamilienministerin Paus bekräftigt. Lindner sagte, vor allem Familien, die in den vergangenen Jahren nach Deutschland eingewandert sind, seien von Kinderarmut betroffen. Die Ampel-Koalition müsse diskutieren, ob nicht besser in Sprachförderung und Integration investiert werde, statt den Eltern mehr Geld zu überweisen, so Lindner. Ähnlich äußerte sich FDP-Generalsekretär Djir-Sarai. - Trotz der anhaltenden Auseinandersetzungen rechnet Bundeskanzler Scholz mit einer raschen Einigung bei der Kindergrundsicherung. Er mahnte außerdem, Meinungsverschiedenheiten in der Koalition nicht öffentlich auszutragen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2023 20:00 Uhr