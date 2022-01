Lindner will Bürger und Mittelstand steuerlich entlasten

Nachrichtenarchiv - 02.01.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesfinanzminister Lidner will Bürger und Mittelstand ab 2023 steuerlich entlasten. In der "Bild am Sonntag" nennt er als Größenordnung 30 Milliarden Euro. Beispielsweise soll man dann die Beiträge zur Rentenversicherung voll von der Steuer absetzen können. Außerdem will Lindner die EEG-Umlage auf den Strompreis abschaffen. Für Firmen plant er ein Corona-Steuergesetz. So sollten etwa Verluste der Jahre 2022 und '23 mit Gewinnen aus den Vorjahren verrechnet werden können. Durch Steuerschulden sollte niemand in den Ruin getrieben werden, meinte der FDP-Politiker. Nach 2023 will er die Schuldenbremse unbedingt wieder einhalten - auch aus Verantwortung der jüngeren Generation gegenüber. In diesem Zusammenhang rief er seine Kabinettskollegen zur Sparsamkeit auf. Es könne nur der Wohlstand verteilt werden, der zuvor erwirtschaftet wurde, so Lindner.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2022 10:00 Uhr