Lindner will Aufrüstung der Bundeswehr an Strukturreform knüpfen

Nachrichtenarchiv - 05.03.2022 06:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner hat sich für eine Strukturreform bei der Bundeswehr ausgesprochen. Wie der FDP-Chef der "Rheinischen Post" sagte, soll der geplante milliardenschwere Sonderfonds für die Truppe daran gebunden werden. Lindner erklärte, in der neuen Lage müssten 15 Jahre der Vernachlässigung mit Lichtgeschwindigkeit aufgeholt werden. Die Herausforderung sei dabei, die Finanzmittel gut einzusetzen. Dafür müsse der Auftrag der Bundeswehr präzisiert und die bürokratischen Strukturen verbessert werden. Bundeskanzler Scholz hatte am vergangenen Sonntag als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine eine deutliche Erhöhung der Wehrausgaben angekündigt. Im Bundeshaushalt 2022 soll dazu einmalig ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro geschaffen werden. Zudem soll laut Scholz das Nato-Zwei-Prozent-Ziel für die Verteidigung erreicht werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.03.2022 06:45 Uhr