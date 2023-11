Lindner will auch heuer Schuldenbremse aussetzen

Berlin: Als Reaktion auf das Karlsruher Haushaltsurteil wird die Regierungskoalition auch in diesem Jahr die Schuldenbremse aussetzen. Finanzminister Lindner kündigte einen Nachtragshaushalt an. Darin soll laut einer Ministeriumssprecherin eine Notlage für 2023 festgestellt werden. Das ist die Voraussetzung zur Aufhebung der Schuldenbremse. Nach Ministeriumsangaben geht es um einen zusätzlichen Betrag von etwa 45 Milliarden Euro. In einem Interview mit dem "Handelsblatt" von morgen schwor Lindner die Koalition nun auf einen strikten Sparkurs ein. Es gehe um zweistellige Milliardenbeträge pro Jahr. Sparpotential sieht der Finanzminister bei den Sozialausgaben. Steuererhöhungen lehnte er ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2023 22:00 Uhr