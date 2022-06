Lindner weist Forderung nach einer Übergewinnsteuer zurück

Baerbock ist in Pakistan positiv auf Corona getestet worden

Islamabad: Außenministerin Baerbock ist Corona-positiv. Das hat ein Schnelltest kurz nach Beginn ihres Besuches in Pakistan ergeben. Alle Termine wurden abgesagt. Ursprünglich wollte die Ministerin von Pakistan nach Griechenland und in die Türkei weiterreisen. Wie das Auswärtige Amt weiter mitteilte, wird über das Verfahren für die Rückreise später informiert. Zu Beginn ihres Besuches war Baerbock vom pakistanischen Außenminister Bhutto Zardari empfangen worden. Bei der anschließenden gemeinsamen Pressekonferenz sagte sie den Menschen im benachbarten Afghanistan die weitere Unterstützung Deutschlands zu. Baerbock äußerte in diesem Zusammenhang scharfe Kritik an den in Afghanistan regierenden Taliban.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.06.2022 13:45 Uhr