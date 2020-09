Lindner warnt auf FDP-Parteitag vor zweitem Lockdown

Nachrichtenarchiv - 19.09.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Hauptstadt läuft der eintägige Bundesparteitag der FDP. Die Delegierten sind coronabedingt unter strengen Hygienevorkehrungen zusammengekommen - es ist der erste Präsenz-Parteitag einer Bundestagspartei seit Beginn der Pandemie. Auch in der Auftaktrede von Parteichef Lindner spielte die Corona-Krise die Hauptrolle. Lindner zeigte einerseits Verständnis für die Schutzmaßnahmen der Großen Koalition. Andererseits kritisierte er, dass etwa das Homeschooling die Bildungsungerechtigkeit verschärft und dass die Einsamkeit von Menschen in Pflegeheimen zugenommen habe. Eindringlich warnte Lindner deshalb vor einem zweiten Lockdown. Er forderte eine umfassende Teststrategie und eine Digitalisierung im Gesundheitswesen. Auf dem Parteitag will die FDP heute eine wichtige Personalentscheidung treffen. So soll der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing den Posten des Generalsekretärs von Linda Teuteberg übernehmen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.09.2020 11:45 Uhr