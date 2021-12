Lindner verteidigt Umschichtung von Schulden

Nachrichtenarchiv - 16.12.2021 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner hat im Bundestag den geplanten Nachtragshaushalt der Ampel-Koalition verteidigt. Nicht nur die Menschen benötigten einen Booster, so Lindner in der Debatte, sondern auch die wirtschaftliche Entwicklung. Wegen der Unsicherheiten in der Corona-Krise seien viele Investitionen in die Modernisierung der Wirtschaft ausgefallen. Deshalb müsse man jetzt einen Nachholprozess organisieren. Lindner verwies dabei vor allem auf die Klimaziele. Hier dürfe keine Zeit mehr verloren gehen. Lindner will 60 Milliarden Euro umschichten, die für dieses Jahr als Kredite genehmigt waren, aber nicht benötigt wurden. Der CDU-Haushaltsexperte Haase sprach von Taschenspielertricks. Damit werde die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse aufgeweicht und Lindner breche ein zentrales Wahlversprechen der FDP.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.12.2021 10:15 Uhr