Lindner verteidigt seine Steuerpläne gegen Kritik

Nachrichtenarchiv - 10.08.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Finanzminister Lindner hat die von ihm geplanten Steuerentlastungen gegen Kritik verteidigt. Es gehe darum, die breite Mitte der Gesellschaft zu entlasten, sagte der FDP-Politiker. Lindner will vor allem die kalte Progression ausgleichen - also den Effekt, dass Gehaltserhöhungen zu einer höheren Besteuerung führen, weshalb Arbeitnehmer unter dem Strich sogar weniger Netto bekommen können. Vorgesehen sind eine Anhebung des Grundfreibetrages bei der Einkommenssteuer, Änderungen im Steuertarif sowie Anhebungen von Kindergeld und Kinderfreibetrag. Das Vorhaben ist innerhalb der Ampel-Koalition allerdings umstritten. SPD und Grüne fordern stattdessen gezielte Entlastungen für Menschen mit niedrigerem Einkommen. Aus der Union kam dagegen Zustimmung zu Lindners Plänen. Wirtschaftsexpertin Klöckner appellierte zugleich an SPD und Grüne, die Bürger wollten angesichts der Inflation endlich Entlastungen statt immer neuer Diskussionen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2022 14:00 Uhr