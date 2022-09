Lindner verteidigt neue Gaspreisbremse

Nachrichtenarchiv - 30.09.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner hat den geplanten Gaspreis-Deckel der Bundesregierung verteidigt. Im Bundestag sagte Lindner, man setze alles ein, um die Bürger und die Wirtschaft zu schützen. Der Staat dürfe nicht Profiteur werden, wenn das Leben für die Menschen teurer werde. Kritik kam von der Union: CDU-Vize Jung sagte, es sei richtig die Gasumlage durch eine Gaspreisbremse zu ersetzen, aber die Ampel-Koalition habe ein Paket präsentiert, in dem viele Punkte offen seien. Wörtlich sprach Jung von einem "Schulden-Wumms". Der Bundestag will im Laufe des Tages die geplante Absenkung der Mehrwertsteuer auf Gaslieferungen beschließen. Der Satz soll von 19 auf sieben Prozent gesenkt werden, und zwar von morgen an. Reduziert werden soll auch die Mehrwertsteuer auf Fernwärme. Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte die Gaspreisbremse im Deutschlandfunk verteidigt zugleich aber vor zu hohen Erwartungen gewarnt. Man werde den Gas-Preis nicht auf das Niveau der letzten Jahre herunter subventionieren können, so Habeck.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2022 10:00 Uhr