Lindner verteidigt Nachtragshaushalt im Bundestag

16.12.2021 10:00 Uhr

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner hat die Pläne der Ampel-Koalition für einen milliardenschweren Nachtragshaushalt verteidigt. Pandemiebedingt seien viele Investitionen in die deutsche Wirtschaft in den vergangenen Monaten ausgefallen, sagte Lindner im Bundestag. Nicht nur die Menschen, auch die Wirtschaft brauche nun einen Booster. Der Nachtragsetat schlage eine Brücke aus der Corona-Krise in eine klimafreundliche Zukunft, erklärte der FDP-Politiker. Kritik an den Plänen kommt unter anderem aus der Union. Der CDU-Haushaltsexperte Haase sprach von Taschenspielertricks. Damit werde die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse aufgeweicht und Lindner breche ein zentrales Wahlversprechen der FDP. Der Nachtragshaushalt sieht vor, im Zuge der Corona-Pandemie aufgenommene Kredite in Höhe von 60 Milliarden Euro umzuschichten, um damit in den kommenden Jahren Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung zu finanzieren. Die Union hält die Pläne der Ampel-Koalition für verfassungswidrig.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2021 10:00 Uhr