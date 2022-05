Lindner verteidigt Haushaltsplan gegen Kritik

Aiwanger fordert Senkung der CO2-Abgabe

München: Angesichts der hohen Energiepreise hat Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger vom Bund weitere finanzielle Entlastungen gefordert. In einer Regierungserklärung im Landtag sagte der Vorsitzende der Freien Wähler, es sei nun an der Zeit, die CO2-Abgabe massiv zu reduzieren oder abzuschaffen. Auch an der Mehrwertsteuer müsse gedreht werden. Aiwanger forderte zudem, den Anteil der erneuerbaren Energien in den nächsten Jahren deutlich zu steigern. Laut dem Minister hat sich die Staatsregierung mit dem "Energieplan Bayern" unter anderem auf den Bau von 800 neuen Windrädern im Freistaat geeinigt. Kritik an den Plänen von Aiwanger kam aus der Opposition. Grünen-Co-Fraktionschef Hartmann beklagte, dass von den angekündigten Windkraftanlagen noch keine in Planung sei. Er warf der Staatregierung vor, den Ausbau auszubremsen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2022 16:00 Uhr