Lindner verteidigt Haushaltsentwurf für 2022

Nachrichtenarchiv - 22.03.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag hat mit den Beratungen über den Haushalt für das laufende Jahr begonnen. Finanzminister Lindner sagte zu Beginn seiner Rede Unterstützung für die Ukraine zu, auch für den Wiederaufbau nach dem Krieg. Den Haushalt selbst bezeichnete Lindner als den ersten Schritt der Ampelkoalition, das Land "moderner, nachhaltiger, digitaler und freier" zu gestalten. Bei der Nettokreditaufnahme würden die Eckpunkte der Vorgängerregierung eingehalten, so der Finanzminister, und das, obwohl die Corona-Pandemie zusätzliche Kosten verursacht habe, Steuern nicht erhöht und die Bürger gleichzeitig entlastet würden, zum Beispiel bei der EEG-Umlage. Vor den Haushaltsberatungen hatte der Bundestag des Holocaust-Überlebenden Boris Romantschenko gedacht, der im Osten der Ukraine getötet worden ist. Er hatte in der NS-Zeit die Haft in vier Konzentrationslagern überlebt und wurde 96 Jahre alt. Am Freitag traf eine Bombe sein Wohnhaus in Charkiv.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2022 11:00 Uhr